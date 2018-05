In 2017 meeste stakingen in bijna dertig jaar

In totaal waren vorig jaar 147.000 mensen betrokken bij een of meerdere actiedagen, het hoogste aantal ooit volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS, dat op de Dag van de Arbeid met de cijfers naar buiten kwam, gingen door werkonderbrekingen 306.000 werkdagen verloren. Het aantal verloren arbeidsdagen lag daarmee op het hoogste niveau in twintig jaar tijd.

Volgens het statistiekbureau zit het aantal acties sinds 2011 in de lift, met uitzondering van het jaar 2016. Vooral korte acties, tot een totaal van vijf werkdagen, winnen aan populariteit. Personeel in de industrie en het vervoer legde het vaakst het werk neer. In de industrie gingen daardoor 10.000 werkdagen verloren. In het vervoer waren dat er 2000.

Onderwijs

Acties in het onderwijs waren volgens de cijfers het meest omvangrijk. Vooral ontevredenheid over het salaris was reden voor leerkrachten om het werk neer te leggen. De groep ontevreden leerkrachten in het basisonderwijs is volgens onderzoek van het CBS en TNO groeiende. Naast het salaris is ook werkdruk voor hen een pijnpunt.

Vakbonden stonden aan de basis bij vier op de vijf acties. Bij 60 procent van de stakingen zaten vakbonden ook aan tafel bij onderhandelingen over het beëindigen van de werkonderbrekingen.