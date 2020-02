Coronavirus passeert dodental SARS

Chinese paramilitairen vrijdag bij het hoofdkantoor van de People’s Bank of China in Beijing. Ⓒ EPA

PEKING - Het nieuwe coronavirus dat in China is uitgebroken, heeft inmiddels meer mensen het leven gekost dan het SARS-virus in 2002 en 2003. In totaal heeft het coronavirus nu 805 mensen het leven gekost. Op één persoon na vielen alle doden in China. Wel zijn er besmettingen in tal van landen.