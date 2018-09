Duitse spoorwerkers dood onder trein

Het ongeval was zaterdagavond rond acht uur bij de plaats Bülzig in de deelstaat Saksen-Anhalt. De slachtoffers zijn twee mannen van 56 en 61 jaar. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. De trein, een zogenoemde ICE, was met 320 passagiers onderweg naar Berlijn. Niemand van de reizigers raakte gewond. Zij moesten overstappen op een andere trein.

