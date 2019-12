Bellende vrouw rijdt fietser dood: taakstraf

De straf is lager dan de zes maanden celstraf en twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid die de officier van justitie had geëist. Het OM vond dat er sprake was van zeer onvoorzichtig dan wel onachtzaam verkeersgedrag. Maar de rechtbank vond dat dit niet bewezen was en oordeelde dat het om aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag ging, dat juridisch een minder zware vorm van schuld is.

De verdachte heeft ontkend dat ze zat te bellen tijdens het fatale verkeersongeval. ,,Ik had de auto aan de kant gezet toen mijn moeder belde. Pas toen het gesprek voorbij was, ben ik weer gaan rijden’’, zei J. volgens Tubantia tijdens een eerdere zitting. Ze gaf wel toe dat ze door rood was gereden. ,,Maar ik reed achter mijn voorganger aan en dacht dat het groen was.’’

