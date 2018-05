Opnieuw mishandeling bij Vindicat

De student werd op 3 december 2017 op de sociëteit van het Groninger studentencorps toegetakeld. Dat gebeurde tijdens de laatste nacht van de Kermesse d’Hiver, een groot driedaags feest dat wordt gevierd door Vindicat. In de week na het feest heeft het slachtoffer aangifte gedaan.

Mishandeling niet gemeld

De studentenvereniging heeft de mishandeling niet gemeld bij de Rijksuniversiteit Groningen, meldt Dagblad van het Noorden. Dat is in strijd met de gedragscode voor studentenverenigingen die vorig jaar ook door Vindicat is ondertekend.

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) eist nu volledige openheid van de studentenvereniging. Op basis daarvan zullen de universiteit en Hanzehogeschool zich beraden op sancties. „Incidenten moeten gemeld worden”, zegt RuG-woordvoerder Jorien Bakker tegen de krant. „Daar hebben ze voor getekend.”

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen is ook niet geïnformeerd, laat hij via zijn woordvoerder weten. „Dat had wel gemoeten. Ik laat me op korte termijn bijpraten over wat er precies is gebeurd.”

Vervolging

Twee 22-jarige mannen, beiden lid van Vindicat, worden door het Openbaar Ministerie vervolgd voor mishandeling met ernstig letsel tot gevolg. De twee leden van het studentencorps moeten in juli voor de rechter verschijnen. De twee zijn door de vereniging geschorst.

Rector Marc Mohr van de Groningse studentenvereniging is schuldbewust. „Ik ben nalatig en stom geweest. Ik had dit moeten weten want we hebben die gedragscode ondertekend”, zegt hij tegen DvhN.

„Dit was een heftig incident en wij accepteren dat binnen Vindicat ook niet. Daarom hebben wij er binnen de vereniging een zaak van gemaakt. De twee leden zijn geschorst. Maar wij zien ons rechtssysteem niet als vervanging van het eigenlijke rechtssysteem.”

Vindicat kwam in 2016 ook al in het nieuws toen een man tijdens de ontgroening in de sociëteit van het corps op het hoofd van een student ging staan. Hij liep een hersentrauma op. De dader kreeg een werkstraf. De studentenvereniging probeerde de zware mishandeling aanvankelijk onder de pet te houden.

Verklaring

Inmiddels heeft die adviescommissie contact gehad met Vindicat en aangedrongen op een zo spoedig mogelijke verklaring. ,,Daarna zien we verder." Twee 22-jarige mannen moeten in juli voor de politierechter komen. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie: ,,Hen wordt mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg ten laste gelegd."

Vindicat was dinsdagochtend nog niet bereikbaar voor een reactie.

Weet u meer over deze mishandeling of eerdere incidenten die plaatsvonden bij Vindicat? Neem dan contact met verslaggever Daniël van Dam via daniel.van.dam@telegraaf.nl.