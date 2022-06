Premium Het beste van De Telegraaf

Luchthaven stort reizigers in grote onzekerheid Lange rijen blijven op Schiphol en oorlog om kosten van chaos

Door Yteke de Jong en Koen Nederhof

Schiphol stort de Nederlandse vakantieganger voorlopig in een periode van onzekerheid. De luchthaven kan komende zomer gemiddeld per dag zo’n 13.500 reizigers niet faciliteren, en luchtvaartmaatschappijen moeten bepalen wie wordt omgeboekt, verplaatst of domweg niet op reis kan. Het is Schiphol niet gelukt om extra personeel aan te trekken. Dat betekent nog steeds lange rijen, geeft de top van de luchthaven toe. Ondertussen is er oorlog uitgebroken over de vraag wie er opdraait voor de kosten van de chaos.