Diemen huilt om dode lama Barry

Barry die inmiddels 29 jaar oud was, kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Toen hij afgelopen weekend niet meer op eigen benen bleek te kunnen staan, is in overleg met de dierenarts besloten Barry uit zijn lijden te verlossen.

Bastiaan Bijsterbosch richtte zelfs een speciale pagina op Facebook in voor de populaire lama. Dorpsgenoten deelden daar hun foto’s. Op de pagina schrijft Bastiaan namens Barry: „Dank voor alle bezoekjes en heerlijke hapjes. Sorry dat ik soms chagrijnig werd als het voeren te lang duurde en dan kon ik niet anders dan spugen. Gelukkig gebeurde dit zelden en snapten jullie mijn ongeduldige karakter.”

Wereldberoemd

Diemen huilt onder het afscheidsbericht. „Rust zacht lieve Barry! We hebben van jou genoten! Het liefste dier van Diemen is niet meer.” Een ander: „Wereldberoemd in heel Diemen. Als we langsreden moesten we hem even groeten. We zullen je missen.”

Ook de lokale politie is bedroefd. „Alle collega’s kenden Barry en alle nieuwe collega’s werden op dag één voorgesteld aan Barry. Rust zacht Barry! Bedankt voor de dertig mooie jaren.”