’Streekstaking ov kost 6 miljoen’

In Heerlen wacht een mevrouw op een bus die niet komt. In het hele land ligt het streekvervoer plat door stakend personeel. Ⓒ Foto ANP

Den Haag - Ook dinsdag staken buschauffeurs en treinmachinisten in het streekvervoer de hele dag door. Vanmiddag is er een grote demonstratie in Den Haag. „We eisen minder strakke rijtijden, genoeg pauzes en soepeler werkroosters en ook meer loon”, zegt chauffeur Bert Groot in Almere.