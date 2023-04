Prinses Ariane viert zestiende verjaardag

De verjaardagen van de prinsessen worden in principe nooit publiekelijk gevierd. Ariane wordt, net als haar zussen Amalia en Alexia, zoveel mogelijk buiten de spotlights gehouden, zo liet het koningspaar eens weten. Over ruim twee weken, met Koningsdag, is de prinses traditiegetrouw weer te zien.

De prinses werd op 10 april 2007 geboren in Den Haag en gaat naar school op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. In haar vrije tijd houdt ze van paardrijden, hockey, tekenen, gitaar spelen en jazzballet.

Op dezelfde dag als Ariane is ook prins Floris, de jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, jarig. Hij is maandag 48 jaar geworden.