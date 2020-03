’Ze heeft gewoon mijn vriend doodgestoken, dat gekke wijf’

In het complex vertellen buren over de jarenlange overlast die de vrouw veroorzaakte. „De politie kwam hier talloze keren. Ook geregeld bij haar.” Ⓒ AS MEDIA

Rotterdam - Buurtbewoners van de Cliostraat in Rotterdam trokken al jaren aan de bel bij onder meer de woningcorporatie en politie over de 52-jarige vrouw die woensdagmiddag haar drinkmaat Max doodstak. Beiden wonen in hetzelfde appartementencomplex in de wijk Hillegersberg. Jaap was op het fatale moment bij het slachtoffer op bezoek. „Wij waren een biertje aan het drinken toen er op het raam werd geklopt...”