Bart C. hoort straf in rechtbank Utrecht

Hij zei eerder in de rechtbank dat zijn gedrag voortkomt uit een fetisj. Het gaf hem genot als kinderen hem op zijn kruis ploften, schopten of stompten. De weerloze meisjes voelden wel aan dat het abnormaal was wat ze moesten doen, maar durfden vaak niets te zeggen omdat Bart de ’meester’ was. Bovendien was hij populair en geliefd.

Ouders zitten met een schuldgevoel, zijn ongerust voor nu en de toekomst, voelen zich machteloos en kwaad. Ze willen dat Bart nooit meer in de buurt van kinderen komt.

Zijn slachtoffers waren allemaal kinderen die bij hem op de opvang zaten. C. werkte als pedagogisch medewerker op buitenschoolse opvang Partou in De Bilt. C. en zit sinds 13 augustus 2017 in voorarrest. C. deed in diezelfde maand een zelfmoordpoging. Sindsdien krijgt hij psychiatrische hulp.

C. heeft een bekentenis afgelegd over in totaal zeven gevallen van ontucht en een schennispleging.