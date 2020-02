President: Babytekort bedreigt voortbestaan Italië

Italië kampt, net zoals de rest van de EU, met een dalend geboortecijfer. Ⓒ FOTO REUTERS

ROME - Het geboortecijfer in Italië was nog nooit zo laag als in 2019. Het aantal geboorten bedroeg 435.000, terwijl 647.000 Italianen stierven, zo meldde ISTAT, het Italiaanse CBS. Die cijfers vormen een existentiële bedreiging voor Italië, waarschuwde president Sergio Mattarella in een reactie.