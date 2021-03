Onderzoek naar ritueel misbruik

Video

Yolanthe onthult: Sneijder wilde WK Zuid-Afrika verlaten na VI-grappen

Yolanthe Cabau deed woensdagochtend in de Radio Veronica Ochtendshow een opvallende onthulling over haar ex Wesley Sneijder. Hij zou in 2010 op het punt hebben gestaan om het trainingskamp van het WK in Zuid Afrika te verlaten vanwege grappen van VI.