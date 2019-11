Prins Andrew was al de rotte appel

Prince Andrew. Ⓒ ANP / Hollandse Hoogte, REX

Londen - Prins Andrew is volgens velen de rotte appel binnen het Britse Koningshuis. Dat zegt wat, want vrijwel niemand binnen de koninklijke familie is geheel onbevlekt. Maar niemand heeft zich ooit zo vergaloppeerd dat alle koninklijke functies, tijdelijk, moeten worden neergelegd.