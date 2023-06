Premium Het beste van De Telegraaf

’Die bendes worden er echt voor ingevlogen’ Geslepen buitenlandse bendes loeren op telefoons festivalbezoekers

Buitenlandse bendes vliegen deze periode naar Nederland om op rooftocht te gaan, vooral op festivals waarvan het seizoen net weer begonnen is. Jaarlijks worden er vele duizenden smartphones op evenementen door professionele zakkenrollers gestolen, die soms in enkele uren alweer de grens over gaan waardoor eigenaren naar hun vaak dure toestel met veel persoonlijke informatie kunnen fluiten.