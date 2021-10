Turkse influencer voor de rechter na foto met seksspeeltje in seksmuseum Amsterdam

Zo poseerde ze daar met enkele seksspeeltjes. Ze maakte de foto’s en de video vorig jaar januari, toen ze met twee vriendinnen in Amsterdam haar 22-jarige vakantie vierde. Ze hadden toen ook het seksmuseum bezocht op het Damrak. De foto’s waren ironisch en voor de grap bedoeld, zei de jonge Turkse hier zelf over. Maar ze riskeert tot drie jaar gevangenisstraf.

De volgende zittingsdatum is op donderdag 23 december. „Tot 23 december ben ik vrij”, meldde Merve Taşkin blij op Instagram. Ze bedankte publiekelijk haar advocaten.

Opvallend is dat ze in Turkije wordt berecht voor iets wat ze buiten Turkije heeft gedaan. Maar het gaat Turkije om de „publicatie van obsceen materiaal.” Eerder werd de Nederlandse rapper Murda in Turkije aangeklaagd vanwege zijn songteksten waarin het gebruik van drugs zou worden aangemoedigd. Hij mocht uiteindelijk terug naar Nederland, maar de zaak loopt nog en hij kan vele jaren celstraf krijgen.

Merve Taşkin heeft 572.000 volgers op Instagram en plaatst daar veel foto’s van zichzelf op de meest verschillende plekken, vaak in bikini. De foto’s en de video van haarzelf in het seksmuseum van Amsterdam heeft ze daar allang weggehaald. Op Twitter heeft ze 66,5 duizend volgers. Daar schreef ze maandag: „De grote dag is aangebroken. Ik moet morgen naar de rechtbank. Dit is een gelukstweet. Ik wil dat je met succes wenst en me je goede energie stuurt, want ik ben een beetje bang. Ik hoop dat dit niet het laatste bericht is wat ik hier deel. Bedankt voor iedereen die een hartje heeft gestuurd.”

Geldboete

Nadat ze begin vorig jaar uit Nederland was teruggekeerd is ze twee keer door de Turkse politie opgepakt. Nadat ze de tweede keer een nacht had vastgezeten in een Turkse politiecel en toen uitleg had gegeven leek de zaak uiteindelijk te zijn afgelopen. Maar dat bleek toch niet het geval. Ondanks het feit dat ze de foto’s en de video inmiddels allang had gewist, in de hoop dat ze daardoor geen problemen meer zou krijgen. Volgens de aanklacht heeft Merve Taşkin artikel 226 van het Turkse boek van strafrecht overtreden. Daarin staat onder anderen geschreven dat ieder die obsceen audio en visueel materiaal publiceert een gevangenisstraf kan krijgen van zes maanden tot drie jaar. Ook is een geldboete mogelijk. Het is nog onduidelijk wat haar te wachten staat.