Parkeergarages en tankstations verdwijnen

1. Parkeergarages. De zelfsturende auto maakt garages overbodig: nadat je bent afgezet, rijdt de wagen naar een plek buiten de stad op op je te wachten. Of je verhuurt ’m even als zelfrijdende Uber. „Binnen 30 jaar is een auto bezitten hetzelfde als vandaag een paard hebben.”

2. Tankstations. De elektrische auto rukt (langzaam) op en dat heeft grote gevolgen voor de tankstations. McQueen voorspelt versnelde sluiting van duizenden vestigingen.

3. Betaalkaarten. De telefoon neemt betalingen de komende jaren al over, maar daarna breekt de biometrie door. Vingerafdruk, je stem of een irisscan zijn straks al genoeg. Of alleen het feit al dat je door de camera herkend wordt in een winkel is al genoeg garantie dat je geld wordt afgeschreven.

4. Callcenters. Wie belt naar een bedrijf met vragen, wordt nu nog doorgeschakeld naar een callcenter. De chatrobot maakt dit snel overbodig. En dan niet één die zegt: toets 1 voor... Maar een slimme computer die je echt snel helpt. „Technologie is veel goedkoper en efficiënter dan personeel”, zegt McQueen.

5. Taalles. Ook zo’n moeite met Duits en Frans? Leraren mogen voor hun baan gaan vrezen. Straks praat een Duitser rechtstreeks tegen het vertaalapparaat in je oor en andersom begrijpt de Fransman plotseling Nederlands.

Michael McQueen voorspelt in zijn nieuwste boek How to prepare now for what’s next dat de helft van de huidige banen zal verdwijnen door nieuwe technologie en automatisering, zo schrijft news.com.au.

