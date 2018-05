Lekker lenteweer op Bevrijdingsdag

Dat meldt Weeronline. Het heeft pijpenstelen geregend. Zo viel er sinds maandag 15-35 mm regen. Dat komt nog eens bovenop de 30-50 mm die in de nacht van zondag op maandag al naar beneden kwam in grote delen van het land.

Dinsdag kan het nog tijdelijk stormachtig waaien (windkracht 8). Maar niet getreurd; na dinsdagavond klaart het op. Het herfstachtige weer trekt weg en er komt normaal lenteweer voor terug. Tot die tijd is het nog even doorbijten, want het is momenteel vier graden kouder dan normaal.

Zonnig en warm

Woensdag krijgen we nog wat stapelwolken, maar ook zon. Het wordt 14 tot 18 graden. Met een zwak windje uit het zuiden voelt het in de zon aangenaam warm aan. Trek niet meteen enthousiast de barbecue tevoorschijn, want in de avonduren kan er nog een spat regen vallen. Donderdag is er opnieuw een mix van zon en stapelwolken. Met 12-16 graden is het nog de frisse kant voor begin mei.

Vrijdag is er overdag veel ruimte voor de zon. Het blijft dan overal droog met temperaturen van 14 graden op de stranden en 17-19 in het binnenland.

Bevrijdingsdag

Voor bezoekers van een van de velen bevrijdingsfestivals in ons land is er goed nieuws. Zaterdag, Bevrijdingsdag, wordt het in het binnenland 21 of 22 graden en in de kustprovincies 16-20 graden. Zondag warmt het nog een paar graden op en komt in het zuidoosten zelfs de zomerse grens van 25 graden in zicht.

Stabiel lenteweer

Volgende week is het stabiel lenteweer. De kans op neerslag is klein en de zon is veel te zien. Wat temperatuur betreft hangt het af uit welke hoek de wind waait. Komt de wind uit het (zuid)oosten, zoals het lijkt, kan het op steeds meer plaatsen 25 graden worden of lokaal zelfs een tropische 30 graden! Bij noordenwind wordt het, vooral in de kustprovincies, een stuk frisser met 15-20 graden.