’Duo met doorgeladen vuurwapen Schiphol had geen terroristisch oogmerk’

De Amsterdammers van 22 en 33 jaar werden zaterdagavond door een speciaal team van de marechaussee aangehouden, na een 112-melding over een persoon die een vuurwapen doorlaadde in de trein die onderweg was naar de luchthaven.

In de trein trof de marechaussee een man die aan het opgegeven signalement voldeed en een doorgeladen vuurwapen bij zich had. Hij is samen met de man met wie hij reisde aangehouden voor verder onderzoek.

Het tweetal zit nog vast. De mannen bleken overigens nog te worden gezocht.