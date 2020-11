’Witwassende bankier Ronald N. leefde als God in Frankrijk op Caraïben’

Volgens de officier van justitie leefde de verdachte als God in Frankrijk in de Caraïben, met oldtimers en een luxe landhuis met oceaanzicht. „Dat deed hij van weggenomen gelden van zijn slachtoffers. Hun pensioen of appeltje voor de dorst blijkt te zijn verdwenen als sneeuw voor de zon.”

Privéjet voor 68.000 euro

De bankier werd onderzocht naar aanleiding van een tip dat de in Breda geboren man voor meerdere Brabantse (drugs)criminelen geld zou witwassen. De recherche stuitte volgens het OM op een buitensporig uitgavenpatroon, zo charterde hij bijvoorbeeld een privéjet voor 68.000 euro per vlucht.

In 2016 verdween de man via Zwitserland naar een eiland in de Caraïben. In 2018 wist de politie hem aan te houden op de openbare weg in Eindhoven, toen hij even in Nederland was.

Miljoenenfraude

N. wordt ervan verdacht onder meer ruim zes miljoen euro uit met name drugsdelicten te hebben witgewassen. Ook zou hij nog eens miljoenen euro’s uit fiscale delicten hebben witgewassen. Hij deed dat voor zwartspaarders. Verder zou hij meer dan 6,5 miljoen euro hebben verduisterd van zijn klanten.

Tientallen zwartspaarders zijn de dupe geworden van de praktijken van de verdachte, meldt het OM. „Per individuele klant is al gauw een paar ton in euro’s verdwenen. Ook zijn er klanten bij wie het soms om ruim een miljoen euro’s gaat.” Vooral cliënten op leeftijd zouden door de verdachte zijn beroofd. Volgens het OM profiteerde de verdachte daarbij van een stevige vertrouwensband.

Justitie is een procedure gestart om het criminele vermogen van de man af te pakken. De strafzaak gaat 1 december verder. De verdediging zal dan reageren op de beschuldigingen.