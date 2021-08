Vanaf zaterdagavond zware buien, mogelijk wateroverlast

Regen, onweer en kou bereiken zaterdagavond de Zeeuwse kust. Rond middernacht valt de eerste neerslag in het midden van het land en in de vroege ochtend bereiken de buien Groningen. Vooral in het zuidoosten van het land kunnen zware buien vallen met hagel en windstoten.

Buien

In het zuiden begint de zondag in eerste instantie droog, maar in de loop van ochtend ontstaan er weer nieuwe buien. De verwachte regenwolken zorgen voor veel neerslag doordat ze langzaam door de lucht trekken.

Door deze langzame buien kan er regionaal 30 tot 50 millimeter vallen, met wateroverlast tot gevolg. Volgens Weer.nl is het niet uitgesloten dat in het noordwesten 50 tot ruim 100 millimeter naar beneden komt, omdat de buien daar min of meer stil in de lucht hangen.

50 millimeter

Als er meer dan 50 millimeter in één dag op tenminste een van de officiële neerslagstations wordt gemeten, dan heet dat een ’dag met zware neerslag’. Sinds 1 juni van dit jaar telt deze meteorologische zomer al 14 dagen met zware neerslag en dat evenaart het record uit 2006. Als er zondag 50 millimeter of meer valt, wordt dit record verbroken.