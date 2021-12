Vaccinatie-afspraak verzetten is tijdelijk niet mogelijk

Volgens de GGD gaat op dit moment 40 procent van alle telefoongesprekken bij de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn over het annuleren of verplaatsen van afspraken. Dit was eerder nog 15 procent. „Deze enorme toename van telefoontjes heeft een grote impact op ouderen die alleen telefonisch een afspraak kunnen maken”, aldus de GGD.

Vanaf 27 december is het alleen nog mogelijk om de afspraak te annuleren via het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer. Mensen kunnen online een nieuwe afspraak maken. „Hou er dan wel rekening mee dat u mogelijk pas later aan de beurt bent voor een booster”, waarschuwt de GGD.