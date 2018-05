Wind en regen spelen verkeer parten

Door de harde wind is op de Ramspolbrug een vrachtwagen gekanteld. Ⓒ GinoPress

KAMPEN - Door de harde wind is op de Ramspolbrug (tussen Kampen en Emmeloord) een vrachtwagen gekanteld. Daardoor staat er file op de N50. Het is sowieso een drukke ochtendspits in deze meivakantie: de ANWB telde rond 08.30 uur 274 kilometer file, waar dat op een normale dinsdag buiten de vakanties 228 kilometer is.