Vorig jaar 20 asielzoekers niet toegelaten vanwege ’ernstige misdrijven’

Maar ongeveer de helft van hen kan niet terug naar het thuisland, omdat zij daar gevaar lopen. Nederland mag ze in dat geval niet terugsturen, omdat dit in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Ze zouden naar een ander land kunnen gaan. In ieder geval heeft de IND driekwart van de 20 1F’ers ongewenst verklaard of aan hun een zwaar inreisverbod opgelegd. In totaal deed de IND 95 1F-onderzoeken in 2020.

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), die afgewezen asielzoekers uitzet, was eind 2020 bezig met 106 1F-dossiers. Het merendeel daarvan, 67 vreemdelingen, kan niet gedwongen worden uitgezet vanwege het gevaar dat ze lopen. 18 vreemdelingen zijn wel aantoonbaar vertrokken uit Nederland, al dan niet onder dwang.

Intrekken

Ook kan de IND het Nederlanderschap van vreemdelingen intrekken als in de loop der jaren alsnog wordt aangetoond dat zij ernstige misdrijven hebben gepleegd. Vanaf 2013 is dat onderzocht bij genaturaliseerde mensen uit Rwanda, waar in 1994 sprake was van genocide, waarbij in korte tijd mogelijk 1 miljoen tutsi’s en gematigde hutu’s werden vermoord. In 20 zaken heeft de IND de naturalisatie van gevluchte Rwandezen teruggedraaid. In vier zaken is dat definitief vastgesteld, in 1 zaak werd het IND-besluit teruggedraaid, en bij de rest loopt nog een hoger beroep.

Ook kan de IND het Nederlanderschap van vreemdelingen intrekken als in de loop der jaren alsnog wordt aangetoond dat zij ernstige misdrijven hebben gepleegd. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij twintig Rwandezen vanwege hun rol bij de genocide in dat land die in 1994 aan mogelijk 1 miljoen hutu’s en gematigde tutsi’s het leven kostte. Van vier van de twintig is de intrekking van de naturalisatie definitief, in één zaak werd de intrekking teruggedraaid en in de overige vijftien zaken loopt nog een beroepsprocedure.