Man (25) mishandeld in hartje Groningen: politie jaagt op deze vier verdachten

Drie van hen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Het slachtoffer raakte gewond en moest voor onderzoek naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer kwam in de bewuste nacht rond 05.35 uur lopend aan op de Oostersingel, waar op dat moment ook vier andere mannen waren. Op camerabeelden is te zien dat er een confrontatie ontstaat. Het slachtoffer is daarbij mishandeld door drie van de mannen.

Camerabeelden

De politie meldt dat bij de mishandeling ook een vierde betrokkene aanwezig was. Vervolgens lopen de vier mannen een portiek in. Daar worden camerabeelden van hen gemaakt.

Tot op heden zijn er in deze zaak geen verdachten aangehouden.

In het kader van het onderzoek geeft de politie nu de camerabeelden vrij, in de hoop dat ze herkend worden. ‘Ook komen we graag in contact met de vierde betrokkene.’

Signalementen

Verdachte 1 : man / lichte huidskleur / tussen de 20 en 25 jaar / ongeveer 1.85 meter lang / zwarte blouse met lange mouwen / blauwe spijkerbroek / grijze schoenen

Verdachte 2 : man / lichte huidskleur / tussen de 20 en 25 jaar / ongeveer 1.90 meter lang / zwarte trui met klein merkje linksonder / witte pantalon / witte schoenen

Verdachte 3 : man / licht getinte huidskleur / tussen de 20 en 25 jaar / ongeveer 1.75 meter lang / licht gezet postuur / gestreepte gebreide trui / zwarte jas / zwarte jeans / wit-zwarte sneakers