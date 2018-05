Passagier opent nooddeur vliegtuig voor frisse lucht

Het vliegtuig stond weliswaar al aan de grond van de luchthaven in het zuidwesten van China, maar moest wachten op een sein van de verkeersleider voor het naar de luchthaven kon rijden.

Het geduld van de man werd kennelijk dusdanig op de proef gesteld dat hij een zwaai aan de hendel van de nooddeur gaf om zichzelf, en zijn medepassagiers wat frisse lucht te gunnen, schrijft Daily Mail. Door zijn toedoen klapte ook de evacuatieglijbaan uit.

Lucky Air niet gelukkig

De impulsieve actie kwam de heer Chen duur te staan. Hij werd opgepakt door de luchthavenpolitie en moet 15 dagen brommen. De Chinese low-budget maatschappij Lucky Air is van plan een passende compensatie te vragen van de ongeduldige reiziger, zo meldt Guancha.cn.

Het toestel van Lucky Air (vluchtnummer 8L9720) vertrok vanuit Sanya in de provincie Hainan in Zuid-China en landde in op 27 april Mianyang na een vlucht van twee uur en veertig minuten, volgens schema, aldus de maatschappij. Tot zover geen vuiltje aan de lucht maar daar dacht Chen duidelijk anders over.

Chen werd na zijn blijk van ongeduld overgedragen aan het bureau, waar hij werd vastgehouden en ondervraagd. Chen verklaarde dat hij geen idee had dat de klep die hij opende een nooddeur was.

Kostbare glijbaan

Het terug ophalen van de uitgeklapte evacuatieglijbaan is een kostbare aangelegenheid en een tijdrovend proces voor de luchtvaartmaatschappij. Als de glijbaan door de stunt van Chen ook beschadigd blijkt te zijn, dan kunnen de kosten nog eens aanzienlijk oplopen.

Volgens de luchthaven heeft de actie van de heer Chen grote vertragingen veroorzaakt en heeft hij de luchthaven flink op kosten gejaagd. Omgerekend kost het de luchthaven 100.000 yuan (ruim 12.000 euro). Lucky Air is plan Chen aansprakelijk te stellen.