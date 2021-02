Illegaal feesten met drugs: ’Een aantal vrienden wil mij niet meer zien en dat snap ik’

Buitenland

Ophef om carnavalsoptocht in corona hotspot

Terwijl de coronabesmettingen in de regio hoog oplopen, is een flinke club carnavalsliefhebbers zondagmiddag de straat op gegaan in het Duitse plaatsje Jüchsen. Volgens Duitse media gingen zeker 90 bont verklede carnavalsvierders lopend en in voertuigen de weg op in het dorpje 100 kilometer ten oost...