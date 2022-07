Thalys staat opnieuw uren stil in Frankrijk met 300 passagiers: ’Ruim 30 graden, reiziger werd onwel’

Ondertussen is een tweede trein vertrokken vanuit Parijs. Omstreeks 19.30 konden de gestrande reizigers in die trein stappen. De woordvoerder van Thalys zegt dat de deuren van de trein die kampt met een technisch probleem, open werden gezet. De reizigers hebben water gekregen want het is alweer een bloedhete zondag. De deuren werden, aldus de woordvoerder, geopend omdat een van de reizigers onwel werd.

Eerder deze week moesten ruim 200 passagiers de nacht doorbrengen op een gestrande Thalys in het station van Paris-Nord. Door problemen met de airco werd het toen heel warm op de defecte trein.