’Gemeenten voor de rechter vanwege verplichte coronapas bij zwemles’

Volgens de NSWZ zitten er tussen de 10.000 en 15.000 kinderen gedupeerd thuis omdat hun ouders niet mee naar binnen mogen met zwemles.

Eerder bepaalde de voorzieningenrechter Midden-Nederland dat zwembad ’t Gooische Bad in Hilversum voorlopig niet hoeft te controleren op coronatoegangsbewijzen voor ouders die meegaan naar de zwemles van hun kind. De rechter oordeelde dat zwemles valt onder onderwijs en dat het zwembad daarmee geen binnensportlocatie is. Het controleren van coronatoegangsbewijzen is daarom niet verplicht.

De rechtbank keek alleen naar de situatie tussen de gemeente Hilversum en dit zwembad. Of deze uitspraak ook gevolgen heeft voor het controleren van de coronapas bij andere zwembaden kon een woordvoerder van de rechtbank niet zeggen.

Om de procedure te kunnen voeren heeft de NSWZ ouders verzameld die willen opkomen tegen hun gemeente.

Juridisch spel

Vereniging Sport en Gemeenten stelt dat de QR-code is opgelegd door het Rijk en dat de NSWZ daarom niet bij de gemeenten moet zijn. „Maar je kan natuurlijk niemand tegenhouden om rechtszaken aan te spannen. Het verweer zal vrij simpel zijn, dit is wat de regel is en daar houden de gemeenten zich aan”, aldus een woordvoerder. „Als je open wil terwijl je dicht moet, moet je niet zijn bij degenen die de regels handhaven, maar dan moet je zijn bij degenen die de regels maken.”