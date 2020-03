Duizenden fans in quarantaine na ’stadionbesmetting’ Israël

Dat melden media in het land. Na de positieve test werd onmiddellijk besloten dat de grote groep toeschouwers die in een bepaald deel van het stadion zat, voorlopig thuis moet blijven en de strikte regels van de gezondheidsdiensten moet volgen.

Via de kaartverkoop van de wedstrijd, door Maccabi met 3-0 gewonnen, werd al snel duidelijk wie op welke plek zat, waarop de bezoekers razendsnel werden opgespoord en ingelicht over de drastische consequentie die hun bezoek aan de stadsderby kreeg.

De wedstrijd, waarbij supporters van beide teams verspreid over de voetbaltempel bijeenzaten, werd ruim een week geleden gespeeld in het Bloomfield-stadion in de populaire kustplaats. Wie klachten heeft, moet dat meteen melden zodat de benodigde testen kunnen worden gedaan.

