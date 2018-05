Eis: zes jaar voor ontucht met elf kinderen

Van 2011 tot en met 2016 zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan ontucht en verkrachting van kinderen vanaf acht jaar. Hoewel de man geen fysieke seks met de jonge meisjes had, verleidde hij hen via de chat tot seksuele handelingen, die volgens het OM gelijk staan aan verkrachting. Daarnaast wordt hij verdacht van het maken en bezit van kinderporno.

De aanklager beschuldigt hem ook van het misbruiken van de persoonsgegevens van zijn zestienjarige zoon. Bij het benaderen van mogelijk in totaal 190 jonge meisjes deed O. zich voor als zijn zoon en gebruikte hij zijn Facebook- en mailgegevens om contacten te leggen.

De verdachte ontkende dit laatste en zei alleen de foto van zijn zoon te hebben gebruikt. Het OM neemt hem de identiteitsfraude dubbel kwalijk, omdat zijn zoon zelf ook slachtoffer is geweest in een zedenzaak.

Volgens de aanklager is O. een ,,jagende pedo'', een gevaar voor de samenleving. Hij viel door de mand, omdat de ouders van twee meisjes achter zijn identiteit kwamen toen hij een tablet te koop aanbood. De politie viel eind 2016 zijn woning in Kerkrade binnen en nam bijna 5000 foto's en filmpjes met kinderporno in beslag.