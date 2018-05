Boete voor Franse helikopterpiloten

,,De toestellen waren voor een toeristische trip met elk drie mensen aan boord vanuit Parijs, via Calais en Vliegveld Midden-Zeeland in Amsterdam aangekomen'', aldus een woordvoerder van de Landelijke Eenheid. Eenmaal op weg naar Texel kwamen ze in slecht weer terecht waarbij op zicht vliegen onverantwoord was terwijl de piloten dat toch deden. De afdeling luchtvaart van de politie verwijt de piloten dat ze die situatie met een goede vluchtvoorbereiding hadden kunnen voorkomen.

Ook wilden de piloten over Den Helder Airport vliegen, wat vanwege de drukte niet was toegestaan. Bovendien landden ze in een weiland in de Wieringerwaard omdat ze dachten Texel niet meer te kunnen halen vanwege gebrek aan brandstof. Eenmaal geland bleek er wel voldoende brandstof aan boord. ,,Allemaal nogal klungelig en onverantwoord'', aldus de woordvoerder. Toen de Fransen in betere weersomstandigheden hun reis wilden voortzetten, kregen ze een proces-verbaal voor de diverse overtredingen. De piloten betaalden de in totaal 2000 euro boete en mochten doorvliegen naar Texel.