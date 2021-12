Nederland in verzet tegen Brussels plan voor inperken geldigheid coronapas

Op dit moment proberen de lidstaten op een lijn te komen over een aanpassing van de spelregels voor reizen binnen de Europese Unie. Als het aan Brussel ligt gaan die regels vanaf 10 januari op de schop en vervalt negen maanden na de laatste prik de geldigheid van de QR-code.

Dat zou betekenen dat Nederlanders die voor 10 april een Janssen-prik of tweede dosis hebben gehad, niet meer als ’volledig gevaccineerd’ worden gezien. Een boosterprik is dan nodig om weer zonder gedoe te kunnen reizen.

’Bescherming nog goed’

Veel Nederlanders dreigen in de problemen te komen. Tot nu toe is Nederland in vergelijking met andere lidstaten traag met het verstrekken van boosterprikken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het demissionaire kabinet beroep aantekent in Brussel.

Toch voert het ministerie van Volksgezondheid een andere reden aan. „De voorgestelde geldigheidsduur van negen maanden voor vaccinatiecertificaten is te kort”, verklaart een woordvoerder. „Hoewel de bescherming van vaccins iets is verminderd in de afgelopen periode, beschermen ze, ook na twaalf maanden, nog altijd goed tegen ernstige ziekte en sterfte.”

Ⓒ ANP/HH

Of Nederland zijn zin krijgt, is nog maar zeer de vraag. Verschillende andere lidstaten vinden de negen maanden van Brussel juist te lang en korten de geldigheid van de QR-code voor het gebruik in bijvoorbeeld restaurants en skiliften nu al in.

Oostenrijk accepteert vanaf 3 januari bijvoorbeeld de Janssen-prik niet meer. Vakantieland Frankrijk beschouwt toeristen zeven maanden na de laatste prik als ’ongevaccineerd’.

Lappendeken

Ook het verkeer tussen landen dreigt weer uit te lopen op een lappendeken van regeltjes. Portugal heeft als eerste het coronacertificaat het raam uit gegooid door van iedereen weer een negatieve test te eisen bij binnenkomst. De lidstaten proberen deze week alsnog op een lijn te komen. Als dat niet lukt, kan er dinsdag een nieuwe poging worden gedaan, dan komen de EU-ministers van Volksgezondheid weer bijeen om te praten over de coronasituatie.

Ondertussen zorgt de omicronvariant voor enorme paniek. Brussel heeft alle lidstaten woensdag opgeroepen om extra haast te maken met boosterprikken en het zogeheten Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) te gebruiken. Voor reizen blijft men hameren op een gecoördineerde aanpak.