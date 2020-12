Coronavirus hield ook Twitter in 2020 in greep

Een variatie van de hashtag vult de overige plekken in de top 10 van ons land. De #persconferenties van Mark Rutte en Hugo de Jonge werden uitvoerig besproken. 2020 is ook het jaar van grote maatschappelijke bewegingen, waarin mensen met #blacklivesmatter massaal een vuist tegen institutioneel racisme en politiegeweld maakten.

De top hashtags van Nederland

#coronavirus (en variaties hierop) #blacklivesmatter #persconferentie #trump #lockdown #dtv #jinek #blijfthuis #op1 #rutte

Na zes maanden zonder competitie, startte in september het nieuwe Eredivisie-seizoen zonder publiek. Ook bleven de tribunes bij de Formule 1 leeg. Dit zorgde ervoor dat sportfans op Twitter samen kwamen om hun favoriete sport te bespreken. Onze eigen @VirgilvDijk en @Max33Verstappen voeren de ranglijsten voor populairste sporters en verslaan internationale sportsterren zoals @LewisHamilton en Lionel Messi.

Top vijf populairste sporters

Virgil van Dijk - @VirgilvDijk Max Verstappen - @Max33Verstappen Lewis Hamilton - @LewisHamilton Lionel Messi Lebron James - @KingJames

Top vijf populairste sportteams

AFC Ajax - @AFCAjax Feyenoord Rotterdam - @Feyenoord PSV - @PSV Manchester United - @ManUtd Red Bull Racing - @Redbullracing

#Hamsteren

Twitter kijkt ook welke andere opvallende thema’s het afgelopen jaar besproken werden. Dit jaar was het bijvoorbeeld de doorbraak van van gebarentolk Irma Sluis. In de eerste persconferenties van de overheid over de verspreiding van het coronavirus was zij de vaste gebarentolk.

Het gebaar van #hamsteren deed het zo goed onder het Nederlandse publiek, dat Sluis een onuitwisbare indruk achterliet. Later wisselde de overheid van gebarentolk, maar toen Sluis in september weer naast premier Rutte stond, werd #irma direct trending.

Aan het begin van de pandemie lieten Nederlanders zich van hun beste kant zien. Door middel van #coronahulp en #supportyourlocals boden mensen hun hulp aan of riepen zij elkaar op om de kleine ondernemer in de buurt te steunen. In maart applaudisseerde men massaal voor het zorgpersoneel, omdat zij in de frontlinie van het gevecht tegen het coronavirus stonden. De #zorghelden ontvingen toentertijd lof en waardering.

Internationaal

Ook internationaal domineerde het #coronavirus. Ook zijn er andere raakvlakken in de actualiteit en konden Twitter-gebruikers niet ophouden over hun favoriete films en series.