Aangifte na ernstige mishandeling Koningsdag

Ze liepen op het Singel toen vijf mannen met een volgens een vriend ’Noord-Afrikaans uiterlijk’ op hen begonnen in te beuken. Aanleiding was een woordenwisseling die ze kregen met het groepje. Het meisje kreeg een keiharde duw waarna haar vriend haar probeerde te verdedigen.

Bewusteloos

„Ik kreeg een knie in m’n nek toen ik op de grond lag. Daarna raakte ik bewusteloos en werd er nog op me ingeslagen schijnbaar”, zegt de mannelijke helft tegen AT5. Hij weet met zijn vriendin weg te komen. Ze verschuilen zich rond 23.30 uur in de tunnel onder het spoor op de Droogbak. Maar daar komen de jongens weer naar het stel toe.

„Mijn vriendin lag nog huilend op de grond en ik zat bij haar. Toen kreeg ik plotseling nog meerdere klappen op mijn achterhoofd. Ik kreeg gewoon een aantal keer achter elkaar een sucker punch”, zegt hij.

Uiteindelijk houdt het meisje er gekneusde ribben aan over. „Ze is flink geslagen en geschopt.” De jongen mist na de laffe aanval twee voortanden en heeft een hersenschudding.

De politie laat AT5 weten weten de zaak te onderzoeken.