Kroongetuigen in Nederland amper ingezet

DEN HAAG - In Nederland maakt het Openbaar Ministerie (OM) in rechtszaken amper gebruik van kroongetuigen, criminelen die in ruil voor strafvermindering belastend verklaren over andere verdachten. Sinds de huidige regeling in 2006 in werking trad, is die maar in een handvol strafzaken toegepast. Dat komt omdat de eisen voor de inzet erg streng zijn. Ook haken criminelen die twijfelen over medewerking zelf af, omdat de regeling in hun ogen niet aantrekkelijk genoeg is.