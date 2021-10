Aanval pijl en boog Kongsberg volgens politie mogelijk door ziekte verdachte

De verdachte is een Deen die een groot deel van zijn leven al in Kongsberg woont. Daar viel hij woensdag mensen aan met pijl en boog en andere wapens. Vijf van zijn acht slachtoffers zijn aan hun verwondingen overleden. Hij heeft een bekentenis afgelegd.

Uit onderzoek is volgens de politie naar voren gekomen dat de man een ziekte heeft. Bronnen dicht bij de verdachte hebben tegen de Noorse nieuwszender NRK gezegd dat de verdachte al lang psychische problemen had en sinds zijn tienerjaren een buitenstaander was.

Er is momenteel weinig bekend over waarom de man mensen aanviel. De politie zei aanvankelijk dat het om een terroristische daad leek te gaan, maar sloten niet uit dat er mentale problemen in het spel zijn. De psychiatrische evaluatie begon donderdag en kan nog maanden duren.

De rechtbank heeft besloten dat de man nog vier weken in voorarrest moet blijven, zoals de aanklagers hadden verzocht. Hij moet de eerste twee weken in isolatie en mag gedurende zijn hechtenis geen bezoek ontvangen.