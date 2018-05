Dode na botsing trein en lesauto op spoor Bussum

De lesauto reed net over de spoorwegovergang toen de motor afsloeg. Op videobeeld is volgens het AD te zien dat de blauwe auto midden op het spoor stopt. Een meisje stapt aan de bestuurderskant uit en lijkt de instructeur te waarschuwen. Ze rent dan weg. Direct daarop ramt de hard toeterende intercity de leswagen, enkele meters voor de ogen van het meisje.

Ooggetuige Martijn Onderstal was naast het spoor bezig met een schildersklus toen hij het zag gebeuren. ,,De trein kwam aan, en de leerling zat aan de kant waar de trein niet tegenaan botste. De auto tolde in het rond. Hij kwam vervolgens een meter of twintig verderop tot stilstand.”

Vierde dode

,,Het is al de vierde dode op een overweg dit jaar. De oorzaak wordt onderzocht”, aldus een woordvoerder van ProRail. Politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Het treinverkeer is gestremd.

Het ongeluk vond plaats bij een spoorwegovergang met spoorbomen. In de trein raakte niemand gewond door de klap.

De lesauto reed over de spoorwegovergang toen hij werd geramd door een intercity.