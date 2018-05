OM seponeert aangiftes over PVV-filmpje

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het campagnefilmpje dat de PVV in maart uitzond in de Zendtijd voor Politieke Partijen is niet strafbaar. Het Openbaar Ministerie (OM) meent dat er geen sprake is van het beledigen van een groep mensen en vindt dat er ook niet werd aangezet tot haat, discriminatie of geweld of het ophitsen van mensen om iets strafbaars te doen. De aangiftes zijn dan ook geseponeerd.