Gewonden door bosbrand ten noordoosten van Athene

De rookpluimen waren woensdag in de vroege ochtend vanuit bijna heel Athene te zien. De brand brak dinsdagmiddag door nog onbekende oorzaak uit op de berg Penteli, ongeveer 27 kilometer van het centrum van Athene. Volgens getuigen werd deze al snel groter door een sterke wind. Meerdere huizen zijn verwoest.

Al zeker drie spuitgasten zijn gewond geraakt bij de bluswerkzaamheden. Ⓒ EPA

In verband met veiligheid werden de bluswerkzaamheden ’s nachts stilgelegd. „Het was een moeilijke nacht”, zei een woordvoerder van de brandweer op televisie. Hij zei dat de wind een snelheid van meer dan 80 kilometer per uur had. „De brand veranderde constant van richting vanwege de intensiteit en snelheid van de wind. Dat maakte de bestrijding ervan midden in de nacht nog moeilijker.”

De schade van de brand bij Athene is enorm. Ⓒ AFP

Bij de bestrijding van de brand zijn 485 brandweermensen en 120 brandweerwagens betrokken. Ook worden er blusvliegtuigen- en helikopters ingezet. De lokale brandweer krijgt hulp van 28 collega’s uit Roemenië. Voor Griekenland staan in de heetste maanden juli en augustus brandweerlieden en -materieel uit Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Roemenië, Noorwegen en Finland stand-by.

De brand bevindt zich vlakbij de internationale luchthaven van Athene. Ⓒ REUTERS

Branden vernielden vorig jaar ongeveer 121.000 hectare aan natuur in heel het land, dat toen te maken had met de ergste hittegolf in dertig jaar. Ook toen werd de omgeving rondom de berg Penteli door een bosbrand getroffen.