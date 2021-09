Zoon van Braziliaanse president Jair Bolsonaro besmet met corona

Op Twitter zette de 37-jarige parlementariër vraagtekens bij de effectiviteit van vaccins. „We weten dat de vaccins sneller zijn ontwikkeld dan normaal”, schreef Bolsonaro junior. „Ik kreeg de eerste dosis van het vaccin van Pfizer en heb toch Covid gekregen.”

Een ander lid van de Braziliaanse delegatie bij de VN, minister van Volksgezondheid Marcelo Queiroga, maakte dinsdag bekend besmet te zijn geraakt met het virus. Maandag was een jonge diplomaat uit dezelfde delegatie hem voorgegaan. Beiden waren gevaccineerd tegen Covid-19.

Vader Jair Bolsonaro is niet gevaccineerd tegen Covid-19 en is tijdens zijn verblijf in New York vanwege de Algemene Vergadering van de VN meerdere keren zonder masker gezien. Sinds woensdag is hij terug in Brazilië, waar hij in quarantaine zit in de presidentiële residentie in Brasilia, omdat hij contact heeft gehad met minister Queiroga. Dit weekend ondergaat hij een nieuwe PCR-test. Bij een negatieve uitslag kan hij zijn normale activiteiten hervatten.