Vrouw vindt lichaam in plastic zak in kamer van haar zoon

Los Angeles - Een moeder in de Amerikaanse stad Los Angeles heeft de schrik van haar leven gekregen toen zij de kamer van haar zoon binnenliep. Ze ging de kamer in omdat ze een gaslucht rook, maar ze trof daar iets aan wat ze waarschijnlijk nooit had verwacht: het lichaam van een 20-jarige vrouw, gewikkeld in plastic. Dat schrijft New York Post.

Politie in Los Angeles, beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / Anadolu Agency