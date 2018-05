Australiër (104) wil sterven: ’Spijtig dat ik zo oud ben geworden’

Goodall stond tot hoge leeftijd nog op de tennisbaan, maar nu zijn zicht en gehoor steeds verder achteruit gaan, is dat geen optie meer. Goodall vliegt eerst nog naar het Franse Bordeaux om afscheid te nemen van familie. Vervolgens vliegt hij door naar Zwitserland. Samen met een vertegenwoordiger reist hij naar Basel, waar Goodall in een levenseindekliniek vrijwillige euthanasie zal ondergaan. Australische wetten staan euthanasie niet toe.

Goodall, jarenlang ecoloog aan de universiteit van Perth, zegt tegen ABC dat zijn familie achter zijn keuze staat. „Zij realiseren zich hoe onprettig mijn leven nu is. Eigenlijk is er niets meer aan. Het sneller het tot een einde komt, hoe beter.”

Op zijn laatste verjaardig liet hij nog weten zich in te gaan spannen voor soepele euthansiewetten in Australië. „Op mijn leeftijd zou je dat volledig in eigen hand moeten hebben”, aldus Goodall toen.