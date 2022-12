Knooppunt bij Apeldoorn weer vrij na ongeval met deel windmolen

Kopieer naar clipboard

Na het bergen van het stuk windmolen moesten er herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Ⓒ News United

BEEKBERGEN - Het knooppunt Beekbergen bij Apeldoorn is in de nacht van woensdag op donderdag weer volledig vrijgegeven voor verkeer. Een deel van het knooppunt was woensdag de hele dag geblokkeerd, nadat in de nacht een pijler van een windmolen die vervoerd werd was losgeraakt en op de verbindingsweg vanuit Apeldoorn (A50) richting Hengelo (A1) terechtkwam.