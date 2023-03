Identiteit van landmachtcommandant geroofd: ’Doet af aan mijn positie’

„Het misbruik via mijn identiteit doet afbreuk aan mijn positie als commandant van de landmacht”, laat de generaal weten via defensie, dat het incident zelf meldde. De fraudeurs maakten gebruik van een nepprofiel van Wijnen op Instagram met zijn naam en foto’s en wisten in tenminste één geval geld los te peuteren. Ook op Facebook circuleerden nepprofielen. „Ik vind het vreselijk dat op deze manier nietsvermoedende mensen worden voorgelogen en dat hen geld afhandig wordt gemaakt”, schrijft Wijnen. „We doen er alles aan om dit te stoppen en de nepprofielen te laten verwijderen, maar dat is niet altijd even gemakkelijk met deze tech-reuzen.” Verwijderde profielen duiken in veel gevallen snel opnieuw op.

Identiteitsfraude, een toenemend probleem, doet zich voor op verschillende niveaus. Soms gebruiken oplichters informatie die ze -zoals bij de landmachtcommandant- online kunnen vinden. Bij een verdergaande vorm van identiteitsfraude gebruiken criminelen gegevens die alleen het slachtoffer hoort te hebben, zoals PIN-codes, burgerservicenummers of paspoortgegevens. Fraudeurs gebruiken persoonsgegevens van het slachtoffer om producten en diensten te krijgen op die naam, bijvoorbeeld om een bankrekeningen te openen of een creditcard aan te vragen.