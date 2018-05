Amerikaan klaagt redders aan na mislukte zelfmoordpoging

De 23-jarige Amerikaan was meer dan twee minuten onder water. Volgens Fijalkowski probeerde acht agenten de reddingswerker tegen te houden. The Washington Post meldt dat de agenten volgens Fairfax County Police Department juist hebben gehandeld in deze specifieke situatie.

Fijalkowski laat in een mail aan Washington Post weten dat de politie in eerste instantie niet ingreep bij de verdrinking. Uiteindelijk schoot een reddingswerker te hulp te schieten en de agenten hielpen hem. Toch is de Amerikaan niet tevreden: „Ik ben niet dankbaar voor het feit dat ze me niet klinisch lieten sterven.”

Geld

Hoewel het incident al in 2016 plaatsvond, klaagt Fijalkowski nu zowel de reddingswerker als de agenten aan omdat hij met de hoge medische kosten zit. De twintiger heeft meer dan 100.000 dollar nodig om zijn rekeningen te kunnen betalen. Ten tijde van het incident was Fijalkowski nog niet gediagnosticeerd met zijn stoornis.