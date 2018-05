Sportwagen met kantelend kenteken betrapt

Het kantelende kenteken van de bestuurder uit Naaldwijk. Ⓒ Politie

SCHIEDAM - De bestuurder van een witte sportwagen is op de A4 bij Schiedam betrapt met een kantelende kentekenplaat. Een motoragent zag achterop de auto een witte kentekenplaat met reclame. Even later zag de agent dat de witte plaat kantelde en het originele kenteken tevoorschijn kwam. Kantelende kentekens kunnen worden gebruikt om verkeersboetes te omzeilen.