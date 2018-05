Mueller heeft tientallen vragen voor Trump

Mueller onderzoekt de mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezing van 2016. Hij wil Trump kennelijk aan de tand voelen over tal van onderwerpen, zoals het ontslag van FBI-directeur James Comey en een vergadering in de Trump Tower in New York tussen topmedewerkers van zijn campagneteam en een Russische advocate. Het team van Trump dacht daar belastende informatie te krijgen over Democrate Hillary Clinton.

De voormalige advocaat van Trump, John Dowd, wilde volgens de krant niet dat de president persoonlijk gehoord zou worden door Mueller. Trump had daar juist wel behoefte aan. Dowd nam uiteindelijk ontslag, naar verluidt omdat hij het gevoel had dat zijn cliënt zijn adviezen in de wind sloeg.