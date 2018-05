Amerikaanse wapens aangekomen in Oekraïne

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf in maart groen licht voor de mogelijke verkoop van Javelin-systemen aan het Oost-Europese land. Met de levering van het wapentuig is een bedrag gemoeid van zo'n 38 miljoen euro.

De situatie in Oekraïne is al jaren onrustig. Rusland annexeerde in 2014 de Krim, tot woede van de regering in Kiev. Ook braken gevechten uit tussen Oekraïense regeringstroepen en pro-Russische separatisten. De strijd heeft voor zover bekend het leven gekost aan zeker 10.000 mensen.