Hoogwerker valt om, dode en zwaargewonde op schip Capelle aan den IJssel

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur. Het tweetal stond op de hoogwerker in het ruim van het schip. RTV Rijnmond meldt dat de twee daar aan het werk waren. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gebeurde het incident doordat de hoogwerker was omgevallen. Het zwaargewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor zijn verwondingen.